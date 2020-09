GF Vip: chi è Germana, la moglie di Fausto Leali (Di martedì 22 settembre 2020) Fausto Leali è reduce da una breve e controversa esperienza nella Casa del Grande Fratello che si è conclusa con la sua squalifica, ma nella vita di tutti i giorni può consolarsi con un vero e proprio asso nella manica: sua moglie Germana. Fausto Leali: relazioni precedenti Prima di sposare Germana Schena, Fausto Leali ha avuto due lunghe e complicate relazioni,. La prima stata con Milena Cantù, dalla quale ha avuto i figli Deborah e Samantha. La seconda è stata con Claudia Locomello, da cui ha avuto i figli Francis Faustino e Lucrezia. Da anni Germana è la compagna che sta al fianco di Leali, e con la quale ha creato una grande famiglia ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 settembre 2020)è reduce da una breve e controversa esperienza nella Casa del Grande Fratello che si è conclusa con la sua squalifica, ma nella vita di tutti i giorni può consolarsi con un vero e proprio asso nella manica: sua: relazioni precedenti Prima di sposareSchena,ha avuto due lunghe e complicate relazioni,. La prima stata con Milena Cantù, dalla quale ha avuto i figli Deborah e Samantha. La seconda è stata con Claudia Locomello, da cui ha avuto i figli Francis Faustino e Lucrezia. Da anniè la compagna che sta al fianco di, e con la quale ha creato una grande famiglia ...

