Formaggi magri | quali scegliere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 settembre 2020) various types of cheese on rustic wooden tableSono tra gli alimenti più amati ed apprezzati, soprattutto in Italia dove c’è una ricca tradizione su questo tema. Si parla dio, la cui classificazione varia a seconda di diversi criteri come ad esempio tipologia di latte utilizzato, periodo di maturazione, consistenza della pasta ecc…Si diceva che sono prodotti alimentari molto apprezzati ed appetitosi, con il limite spesso evidenziato riferito al loro apporto calorico: detto in termini più+ semplici si sente spesso dire che isono grassi, fattore certamente vero. Esistono tuttavia ancheche rientrano in quella tradizione culinaria che rende l’Italia paese top in quanto a produzione. È quindi possibile assaporare questo gustoso alimento derivato ...