Elezioni 2020 | nella Bergamasca la Lega regge | la gestione Covid e lo scandalo sui fondi non scalfiscono il partito Clusone unica eccezione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Da una parte c’erano i comuniti al focolaio da-19, in quell’area della Bassa Valseriana diventata tristemente nota al mondo come epicentro della diffusione della malattia. Dall’altra i comuni che, loro malgrado, hanno conosciuto le luci della ribalta per le vicende giudiziarie che coinvolgono la. Laè tornata al voto e in questa prima, parziale tranche elettorale il Carroccio ha retto alla grande. Nonostante la claudicantedell’emergenza della Giunta regionale a trazione leghista; nonostante i guai giudiziari che interessano il suo presidente, Attilio Fontana; e nonostante, infine, gli arresti dei tre commercialisti vicini aldi Matteo Salvini le cui vite – e i cui affari – corrono lungo la direttrice ...