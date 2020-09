E Salvini perdona i furbetti leghisti del bonus in Piemonte (Di martedì 22 settembre 2020) Matteo Gagliasso e Claudio Leone, consiglieri regionali in Piemonte eletti con la Lega erano stati sospesi per aver percepito il bonus 600 euro. Ma la punizione è durata appena poco più di un mese. Racconta Repubblica Torino: L’ha comunicato il capogruppo Alberto Preioni, durante la riunione settimanale di organizzazione dei lavori dell’Aula. Finisce così, dopo poco più di un mese, la sospensione dei due consiglieri, finiti nella bufera per aver chiesto, ottenuto e poi restituito, i 600 euro stanziati dal governo per i liberi professionisti durante l’emergenza Covid: Leone aveva fatto domanda per la sua società di negozi di abbigliamento e telefonia e Gagliasso per la sua attività da libero professionista come consulente immobiliare. Soldi restituiti alle casse pubbliche non appena è ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Matteo Gagliasso e Claudio Leone, consiglieri regionali ineletti con la Lega erano stati sospesi per aver percepito il600 euro. Ma la punizione è durata appena poco più di un mese. Racconta Repubblica Torino: L’ha comunicato il capogruppo Alberto Preioni, durante la riunione settimanale di organizzazione dei lavori dell’Aula. Finisce così, dopo poco più di un mese, la sospensione dei due consiglieri, finiti nella bufera per aver chiesto, ottenuto e poi restituito, i 600 euro stanziati dal governo per i liberi professionisti durante l’emergenza Covid: Leone aveva fatto domanda per la sua società di negozi di abbigliamento e telefonia e Gagliasso per la sua attività da libero professionista come consulente immobiliare. Soldi restituiti alle casse pubbliche non appena è ...

Fino a ieri, quando è scattato il perdono, in concomitanza con la fine del rush elettorale Non è la prima volta che un furbetto del bonus nella Lega viene graziato. Anche in Veneto il consigliere ...

Elezioni Regionali: la Lega in Campania non ce la fa. Qui l’uomo forte non è Salvini ma De Luca

Se fossimo andati al voto un anno fa staremmo parlando di Matteo Salvini come del nuovo San Gennaro (il Santo Patrono perdoni il paragone). Invece oggi, 21 settembre, a urne chiuse, possiamo dire che ...

