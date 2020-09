Definitivi referendum | al Sì il 69 | 64%

Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(Di martedì 22 settembre 2020) ROMA, 22 SET - Quando sono stati scrutinati i voti in tutte le 61.622 sezioni per ilcostituzionale, il Si' ottiene 17.168.498 voti pari al 69,64%, mentre il No totalizza 7.484.940, pari al ...