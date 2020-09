Crociera in aereo | la più assurda del mondo | cosa si vede dall’alto

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 22 settembre 2020) In appena 10 minuti la compagnia di bandiera australiana Qantas ha venduto tutti i posti per un volo davvero speciale. A metà ottobre, infatti, un Boeing 787 Dreamliner decollerà per sorvolare le principali attrazioni turistiche del Paese. L’iniziativa è una risposta creativa, e già coronata da successo, di Qantas alle restrizioni imposte dal governo a causa del Covid sulle rotte aeree sia nazionali che internazionali. Da Sidney e ritorno in 7 ore Il volo “” partirà e ritornerà a Sydney. È previsto per il 10 ottobre e sorvolerà le principali attrazioni turistiche del Paese. Dall’Uluru – il monolite sacro agli aborigeni nel cuore del deserto rosso (nella foto in alto, tratta da Pixabay) -, alle Isole Whitsundays, fino alla Grande Barriera Corallina, la ...