Botte anche in carcere | i Bianchi in isolamento

Rissa con un detenuto straniero e minacce: i picchiatori di Artena trasferiti nel braccio G9 Le belve di Artena in isolamento. Una lite e Gabriele e Marco Bianchi, assieme a Mario Pincarelli, vengono trasferiti nel braccio G9 primo piano del carcere romano di Rebibbia. Motivi di sicurezza e non solo. Secondo i legali i gemelli «picchiatori» sarebbero in pericolo, minacciati costantemente. Stessa cosa si potrebbe dire degli altri detenuti del braccio G12 piano terra dove i tre accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte sono stati rinchiusi per i 14 giorni di quarantena. Tutti i reclusi li temono e non vogliono averli accanto. Secondo l'associazione «Detenuti Liberi» i fratelli di Artena (una decine di denunce per rissa e lesioni gravi e tre processi in corso) avrebbero attaccato ...

Marco Bianchi, precedenti anche per spaccio di droga ... si avventa contro lo straniero per uno sguardo di troppo. E lo massacra di botte. Passa un anno. Aprile 2019: si scaglia contro un cittadino ...

Milano, perseguitano e prendono a botte le ex, due italiani sottoposti a sorveglianza speciale

A Milano mogli maltrattate, ex perseguitate, insultate, spaventate. Due misure di sorveglianza speciale sono state emesse su proposta del questore di Milano a tutela di vittime di maltrattamenti in fa ...

