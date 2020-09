Ascolti Tv lunedì 21 settembre 2020 (Di martedì 22 settembre 2020) Ascolti Tv lunedì 21 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Grande Fratello Vip 5 milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Porta a Porta Elezioni milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Boss in Incognito milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Colombianamilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Tg3 Speciale Elezioni milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Una settimana da Dio mila e % Speciale Elezioni mila e% Gomorra 3×05-06 1a Tv Free mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 22 settembre 2020)Tv lunedì 21(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Grande Fratello Vip 5 milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Porta a Porta Elezioni milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Boss in Incognito milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Colombianamilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Tg3 Speciale Elezioni milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Una settimana da Dio mila e % Speciale Elezioni mila e% Gomorra 3×05-06 1a Tv Free mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della ...

ciuffini_alex : @GrandeFratello Complimenti... Voi sapete già tutto come deve andar a finire il vostro programma... Litigate ragazz… - SarahLove_Miley : Ma poi vorrei capire perché fare di nuovo la puntata venerdì e non lunedì! Secondo loro così aumentano gli ascolti? #GFVIP - MrPigna91 : #maratonamentana riflessioni del lunedì sera: se li ascolti bene, hanno vinto tutti nelle #ElezioniRegionali2020:… - fraudovich : RT @_hellotetectif: Sto schiattandooo cast pazzesco, ci rimane solo da far ritornare nelle fogne quei due topi che si trovano nello studio… - xghostinthemoon : RT @artvzee: harry ti avevo chiesto pietà dato che era solo lunedì mattina ma vai fai pure ciò che credi tanto non mi ascolti -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Ascolti tv USA lunedì: Elseworlds su CW e il finale de L’Amica Geniale su HBO Dituttounpop