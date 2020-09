10 Anni Fa L’Uccisione di Teresa Buonocore | Denunciò il Violentatore della Figlia

Leggi su youreduaction

(Di martedì 22 settembre 2020)Fu uccisa il 20 settembre 2010 a Napoli in un agguato in via Ponte dei Francesi, fu uccisa per vendetta da dei sicari dopo che aveva fatto condannare un uomo responsabile di avere abusatodi 8. Era stata affiancata da un’auto la notte del 20 settembre del 2010 in via …