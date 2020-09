Traffico internazionale di droga, 14 arresti a Napoli (Di lunedì 21 settembre 2020) Napoli (ITALPRESS) – La Polizia ha eseguito a Napoli un’ordinanza cautelare, nei confronti di 14 persone, accusate di Traffico internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti. Con lo stesso provvedimento cautelare è stato, inoltre, disposto il sequestro di beni immobili, auto, moto, conti correnti e quote societarie. Le indagini sono state avviate dall’incendio sviluppatosi il 14 giugno 2018, all’interno di un bar a Napoli, gestito da una delle società riconducibili agli indagati.Gli elementi raccolti hanno consentito di individuare un consolidato Traffico di cocaina, importata dai Paesi Bassi, riferibile alla famiglia Bonavolta, parte del cartello camorristico Mazzarella.Il quadro indiziario è costituito dalle intercettazioni e dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020)(ITALPRESS) – La Polizia ha eseguito aun’ordinanza cautelare, nei confronti di 14 persone, accusate die spaccio di sostanze stupefacenti. Con lo stesso provvedimento cautelare è stato, inoltre, disposto il sequestro di beni immobili, auto, moto, conti correnti e quote societarie. Le indagini sono state avviate dall’incendio sviluppatosi il 14 giugno 2018, all’interno di un bar a, gestito da una delle società riconducibili agli indagati.Gli elementi raccolti hanno consentito di individuare un consolidatodi cocaina, importata dai Paesi Bassi, riferibile alla famiglia Bonavolta, parte del cartello camorristico Mazzarella.Il quadro indiziario è costituito dalle intercettazioni e dai ...

