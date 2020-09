Torino | follia di un padre | uccide il figlio di 11 anni | poi si spara un colpo

(Di lunedì 21 settembre 2020) A, nel cuore della notte, va in atto un’autenticaumana: unprende la pistola,ildi 11. Poi si suicida. Tragedie che non vorremmo mai dover raccontare. Follie familiari di una cattiveria senza grandi perché dietro. Più qualcuno lo cerca, il perché, più non lo trova. Accadono … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

PasqAmitr : In un lontano passato vissi una situazione simile (anche se non così estrema),tutta la mia solidarietà alla dipende… - PETRUSER1 : @EdDzeko A Roma idolo e capitano, a Torino solo un numero..... Una follia lasciare la Roma! Ma se sei contento tu.... - simo6608 : @PatriziaRametta @matteosalvinimi @borghi_claudio @LegaSalvini @fdragoni @valy_s @marco_gervasoni @PonytaEle… - fiveintravel : RT @UnaNuovaMeta: ??DAL BLOG?? Adoriamo i modi insoliti di #scoprire i luoghi che visitiamo. Abbiamo amato alla follia @BiciTorino , che… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino follia

Cronaca Qui

L’opinione di padre Alex Zanotelli sulla non applicazione dell’esito referendario del 12-13 giugno 2011, dove ben 26 milioni di italiani avevano votato a favore della gestione pubblica dell’acqua. Sia ...Qualcosa che è entrato nella nostra mente non andrà mai davvero perduto. Lo spiegava Sigmund Freud e, in un certo senso, un uomo può essere per sempre pervaso da alcune esperienze che lo segneranno pe ...Dopo 9 anni di scudetti filati, di monocrazia assoluta, la Juventus è ancora la grande favorita del campionato. Per scelta propria, per scelta (anche) degli altri. La Signora che arriva sempre prima è ...