Regionali, il crollo dei Cinquestelle: ecco i numeri che la vittoria nel referendum non maschera (Di martedì 22 settembre 2020) «Ad ogni tornata elettorale si parla sempre di canto funebre per il M5S» ha commentato alla Camera il deputato Vito Crimi, successore di Luigi Di Maio nel ruolo di capo politico del partito. Non solo, avrebbero dimostrato di essere il «motore del cambiamento» citando in parte lo slogan che li aveva portati al governo nel 2018. La modifica costituzionale approvata da questo referendum è senz’altro uno dei cambiamenti epocali della storia repubblicana, ma non può negare che il Movimento 5 Stelle abbia un problema: la sfiducia dei cittadini. Il Movimento nato grazie a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio aveva toccato il suo massimo storico durante le elezioni nazionali del 2018, quando erano ancora duri e puri. Qualcosa è cambiato poco tempo dopo, quando si resero conto di doversi «sporcare le mani» e ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) «Ad ogni tornata elettorale si parla sempre di canto funebre per il M5S» ha commentato alla Camera il deputato Vito Crimi, successore di Luigi Di Maio nel ruolo di capo politico del partito. Non solo, avrebbero dimostrato di essere il «motore del cambiamento» citando in parte lo slogan che li aveva portati al governo nel 2018. La modifica costituzionale approvata da questoè senz’altro uno dei cambiamenti epocali della storia repubblicana, ma non può negare che il Movimento 5 Stelle abbia un problema: la sfiducia dei cittadini. Il Movimento nato grazie a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio aveva toccato il suo massimo storico durante le elezioni nazionali del 2018, quando erano ancora duri e puri. Qualcosa è cambiato poco tempo dopo, quando si resero conto di doversi «sporcare le mani» e ...

ToninoRomanelli : RT @ksnt63: Una prece per i liguri. Come avete fatto a votare uno con quella faccia? Con la #Liguria che crolla a pezzi, i turisti che fugg… - adrianamusella : LA VITTORIA DI PIRRO ... Qualcuno avverta #DiMaio(la cui spocchia dovremo subirla per giorni),che ha vinto il #Si ,… - AnnaMar19130070 : RT @EugenioCardi: L'immediato prossimo futuro di #Salvini lo prevedo davvero molto cupo tra il processo di Catania, le indagini giudiziarie… - RinaldiPaolo2 : @tdomenico2020 @matteosalvinimi Perche'Fitto non si aspettava il crollo della Lega in Puglia dopo che alle europee… - Andreasciuridae : #QuartaRepubblica 1) La posizione di Conte rimane uguale a prima. 2) Il M5S ha vinto il referendum ma ha perso ovun… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali crollo Regionali, il crollo dei Cinquestelle: ecco i numeri che la vittoria nel referendum non maschera Open Regionali Campania 2020: De Luca stravince, tonfo di M5S e centrodestra

La cartina di tornasole è il crollo di Forza Italia nella regione che è sempre stata una sua roccaforte. Dilaniatosi in una lotta fratricida, il partito si è sciolto in percentuali a una cifra, ...

Alle Regionali è 3-3, il governo si blinda e Salvini fallisce la spallata: Toscana al Pd. Zaia vola. I risultati

Pericolo scampato per il governo. I risultati che si stanno profilando in Puglia, con la conferma di Michele Emiliano, e soprattutto in Toscana, con l'elezione di Eugenio Giani, allontanano il pericol ...

La cartina di tornasole è il crollo di Forza Italia nella regione che è sempre stata una sua roccaforte. Dilaniatosi in una lotta fratricida, il partito si è sciolto in percentuali a una cifra, ...Pericolo scampato per il governo. I risultati che si stanno profilando in Puglia, con la conferma di Michele Emiliano, e soprattutto in Toscana, con l'elezione di Eugenio Giani, allontanano il pericol ...