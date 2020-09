Referendum 2020, ecco i primi exit poll: c’è il ‘sì’ in vantaggio (Di lunedì 21 settembre 2020) Referendum 2020, ecco i primi exit poll che arrivano dalle varie sedi. Al momento, come da pronostici, c’è il ‘sì’ in vantaggio. ecco i dati in tempo reale. Chiusi ufficialmente… L'articolo Referendum 2020, ecco i primi exit poll: c’è il ‘sì’ in vantaggio proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 21 settembre 2020)che arrivano dalle varie sedi. Al momento, come da pronostici, c’è il ‘sì’ in vantaggio.i dati in tempo reale. Chiusi ufficialmente… L'articolo: c’è il ‘sì’ in vantaggio proviene da .

Linkiesta : Il No al #referendum è un No al populismo, è un No ai demagoghi e ai sovranisti con le peggiori intenzioni. La best… - marcotravaglio : Alessandro Di Battista che non fa un solo comizio per il Sì al #referendum, ma arringa la folla pentastellata di Ba… - fattoquotidiano : Di Maio vota a Pomigliano d’Arco, referendum: “Sono 30 anni che lo aspettiamo”. Poi selfie e in bocca al lupo al ca… - Notiziedi_it : Referendum 2020, gli exit poll: il sì oltre il 60% dei voti - Notiziedi_it : Elezioni 2020, seggi chiusi: si parte con lo spoglio del Referendum | DIRETTA -