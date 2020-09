Processo Assange: Londra nega ad Amnesty il diritto di seguire l'udienza (Di lunedì 21 settembre 2020) Amnesty International ha condannato la decisione delle autorità giudiziarie britanniche di non consentirle di seguire, in presenza e da remoto, l'udienza sull'estradizione di Julian Assange negli Usa, iniziata a Londra il 7 settembre. L'organizzazione per i diritti umani ha inoltrato svariate richieste di accesso all'udienza, sempre negate. Nella prima, datata 17 agosto, ha chiesto al ministro della Giustizia Robert Buckland l'accreditamento ufficiale e l'assegnazione di un posto numerato (...) - Europa / Processo, , WikiLeaks, Julian Assange Leggi su feedproxy.google (Di lunedì 21 settembre 2020)International ha condannato la decisione delle autorità giudiziarie britanniche di non consentirle di, in presenza e da remoto, l'sull'estradizione di Juliannegli Usa, iniziata ail 7 settembre. L'organizzazione per i diritti umani ha inoltrato svariate richieste di accesso all', semprete. Nella prima, datata 17 agosto, ha chiesto al ministro della Giustizia Robert Buckland l'accreditamento ufficiale e l'assegnazione di un posto numerato (...) - Europa /, , WikiLeaks, Julian

