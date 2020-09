Parte il walzer delle nomine Guerra di potere con 364 poltrone da occupare

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo i dati del centro studi del gruppo CoMar, dall’inizio dell’anno le società direttamente o indirettamente controllate dal Mef, i cui organi sociali (amministratori unici, board o collegi sindacali) sono stati rinnovati, sono state 15 su un totale di 76, e 142 lecosì impegnate. Gualtieri e i suoi sono in ritardo clamoroso sulle altre, e non tutto è imputabile all’emergenza Covid, la quale ha certamente fatto slittare certe procedure. In ballo, infatti, ci sono altre questioni, molto più politiche. Ora si deve mettere mano, tutto in una volta, alledi ben 61 società, andando a colmare 364 posizioni. Una bella fetta dida spartire, quindi. Perché la posta in palio, e soprattutto lein palio, sono ...