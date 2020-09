Niente voto con la mascherina nera, avvocatessa bloccata al seggio: «È il simbolo di un partito» (Di lunedì 21 settembre 2020) Niente voto se porti la mascherina nera. Un’avvocatessa di Ancona che vive a Porto Recanati, Sara Bazzani, si è vista fermare in un seggio della scuola della città marchigiana. Il perché è presto detto. Indossava una mascherina, che, a detta di un membro del seggio, richiamava un partito. Va al seggio con la mascherina nera, bloccata «Era una semplice mascherina di pizzo nero acquistata ad Ancona», racconta Bazzani ad Adnkronos. «Già prima di entrare al seggio ero stata avvicinata da un signore della protezione civile che me ne aveva fornita una bianca che ho rifiutato», ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020)se porti la. Un’di Ancona che vive a Porto Recanati, Sara Bazzani, si è vista fermare in undella scuola della città marchigiana. Il perché è presto detto. Indossava una, che, a detta di un membro del, richiamava un. Va alcon la«Era una semplicedi pizzo nero acquistata ad Ancona», racconta Bazzani ad Adnkronos. «Già prima di entrare alero stata avvicinata da un signore della protezione civile che me ne aveva fornita una bianca che ho rifiutato», ...

NicolaPorro : Il blocco dei clandestini si fa ma non si dice.#MikePompeo contro il #Papa. #Luttwak, #Trump ce la fa. Oggi lo spec… - diphylleiagrai : RT @HuertDeAuteuil: Io quelli che rinunciano al voto perché “tAnTo NoN CaMbIA nIeNtE” li prenderei a testate finché non cambia la loro stru… - cathy_catty94 : RT @filippinipaolo1: Una FOTO di FIORENZA Liberata dal nazifascismo Forse qualche vostro NONNO c’era ! Domattina RICORDATELO ! Ricordate a… - sailornoora : RT @HuertDeAuteuil: Io quelli che rinunciano al voto perché “tAnTo NoN CaMbIA nIeNtE” li prenderei a testate finché non cambia la loro stru… - onlinemag_it : Elezioni, voto con matita da casa e niente bisogni. L'appello virale del comune che non esiste - Leggi su… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente voto Sì o No, il voto che puo cambiare volto a partiti e legislatura Avvenire "Mascherina nera richiama partito", avvocatessa fermata al seggio

Niente voto con indosso la mascherina nera. Una avvocatessa di Ancona che vive a Porto Recanati, Sara Bazzani, si è vista fermare in un seggio della scuola della città marchigiana perché indossava un ...

Referendum costituzionale, i precedenti

Quello sul taglio dei parlamentari è il quarto referendum costituzionale confermativo della storia della Repubblica. Nei tre precedenti, due volte la legge approvata dal Parlamento senza la maggioranz ...

Salvini: «Meglio aprire a soli 1000 spettatori che non aprire per niente»

«In uno stadio che ne tiene 70 mila, secondo me tranquillamente possono entrare 10 o 15 mila persone, tenendone uno ogni 5 metri. Però, dai, meglio mille che niente. Meglio ripartire da mille». Così i ...

Niente voto con indosso la mascherina nera. Una avvocatessa di Ancona che vive a Porto Recanati, Sara Bazzani, si è vista fermare in un seggio della scuola della città marchigiana perché indossava un ...Quello sul taglio dei parlamentari è il quarto referendum costituzionale confermativo della storia della Repubblica. Nei tre precedenti, due volte la legge approvata dal Parlamento senza la maggioranz ...«In uno stadio che ne tiene 70 mila, secondo me tranquillamente possono entrare 10 o 15 mila persone, tenendone uno ogni 5 metri. Però, dai, meglio mille che niente. Meglio ripartire da mille». Così i ...