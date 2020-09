Morata ad un passo dalla Juventus | domani già a Torino

Leggi su zon

(Di lunedì 21 settembre 2020) Alvarovicinissimo alla. L’attaccante spagnolo è atteso. Prestito con diritto di riscatto fissato a 45 milioni Alla fine laha scelto il proprio attaccante. Ad affiancare Ronaldo e Dybala sarà Alvaro. Una trattativa lampo che i bianconeri hanno chiuso in poche ore, non potendo più permettersi di aspettare Roma e Napoli per arrivare a Dzeko. Difficile arrivare anche a Suarez, a causa dei lunghi tempi burocratici per ottenere il passaporto italiano. L’attaccante uruguaiano sostituiràall’Atletico. Trovata subito l’intesa tra i bianconeri e il club spagnolo. Prestito oneroso a 9 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 45 milioni. C’è ...