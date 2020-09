Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: sono 26 in 24 ore (Di lunedì 21 settembre 2020) Emergenza Migranti a Lampedusa, altri ventisei sbarchi in ventiquattro ore. Nuovo record, più di un arrivo ogni ora. Emergenza senza fine a Lampedusa, dove si contano 26 sbarchi di Migranti nelle ultime 24 ore. Si tratta di una sorta di nuovo record che testimonia e conferma la situazione emergenziale che ormai da mesi interessa l’isola. MigrantiMigranti, a Lampedusa ventisei sbarchi in 24 ore Tra il 20 e il 21 settembre sono stati registrati 26 sbarchi di Migranti in ventiquattro ore, un nuovo record per Lampedusa che da mesi ormai vive una situazione emergenziale che nelle scorse ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020) Emergenza, altri ventiseiin ventiquattro ore. Nuovo, più di un arrivo ogni ora. Emergenza senza fine a, dove si contano 26dinelle ultime 24 ore. Si tratta di una sorta di nuovoche testimonia e conferma la situazione emergenziale che ormai da mesi interessa l’isola., aventiseiin 24 ore Tra il 20 e il 21 settembrestati registrati 26diin ventiquattro ore, un nuovoperche da mesi ormai vive una situazione emergenziale che nelle scorse ...

MediasetTgcom24 : Migranti, 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: è record #lampedusa - SkyTG24 : Migranti, 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: è record - freeskipperIT : Migranti: 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa, è record - SilvanoSalviato : RT @MediasetTgcom24: Migranti, 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: è record #lampedusa - EugenioBerto70 : Migranti: 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa, è record -