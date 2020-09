Migranti, al via i rimpatri straordinari verso la Tunisia. Più voli charter per rimandare indietro chi arriva con gli sbarchi autonomi (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo le due missioni in Nord Africa, l'Italia è riuscita ad ottenere il nullaosta per il raddoppio delle quote in considerazione degli aumentati flussi migratori verso Lampedusa: 15 i barchini approdati ieri. L'Italia ferma anche la Sea Watch 4 Leggi su repubblica (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo le due missioni in Nord Africa, l'Italia è riuscita ad ottenere il nullaosta per il raddoppio delle quote in considerazione degli aumentati flussi migratoriLampedusa: 15 i barchini approdati ieri. L'Italia ferma anche la Sea Watch 4

