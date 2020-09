Meteo 21-23 settembre 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) Sull’Europa centrale è presente un campo di alta pressione, da lunedì però inizierà ad avvicinarsi una depressione da ovest e sulla regione affluiranno correnti meridionali, che saranno progressivamente più umide e da martedì anche molto più instabili. Previsioni Meteo lunedì probabili locali piogge in genere deboli e qualche rovescio. Martedì probabili rovesci o temporali sparsi con piogge anche abbondanti. Su bassa pianura e costa, specie verso il Veneto, sarà possibile qualche temporale più forte con piogge localmente intense. Mercoledì piogge sparse da moderate ad abbondanti, con probabili locali temporali e piogge più intense. Leggi su udine20 (Di lunedì 21 settembre 2020) Sull’Europa centrale è presente un campo di alta pressione, da lunedì però inizierà ad avvicinarsi una depressione da ovest e sulla regione affluiranno correnti meridionali, che saranno progressivamente più umide e da martedì anche molto più instabili. Previsionilunedì probabili locali piogge in genere deboli e qualche rovescio. Martedì probabili rovesci o temporali sparsi con piogge anche abbondanti. Su bassa pianura e costa, specie verso il Veneto, sarà possibile qualche temporale più forte con piogge localmente intense. Mercoledì piogge sparse da moderate ad abbondanti, con probabili locali temporali e piogge più intense.

