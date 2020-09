Maestra trovata morta nella doccia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Sono ancora tutte da chiarire le cause che hanno provocato la morte di unatrentottenne, risenza vita nel bagno della casa dei genitori a Gagliano del Capo, nel Salento. La donna è stata rinvenuta accasciatae a niente sono serviti i soccorsi e i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori del 118. Larisiedeva in Emilia Romagna e aveva raggiunto i suoi genitori per passare qualche giorno insieme. Inizialmente, si pensava che a causarne il decesso fosse stata una scarica elettrica causata dall’asciuga capelli. Il corpo è stato ora trasferitocamera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove seguiranno gli accertamenti.

