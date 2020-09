Luca Palamara, il gip di Perugia ha disposto la trascrizione di tutte le intercettazioni: comprese quelle con il trojan (Di lunedì 21 settembre 2020) Il giudice per le indagini preliminari di Perugia ha disposto la trascrizione di tutte le intercettazioni telefoniche e telematiche al centro dell’inchiesta della procura di Perugia che coinvolge l’ex consigliere del Csm Luca Palamara. comprese quelle con il trojan che riguardano colloqui con i parlamentari. La decisione è stata rese nata nell’udienza di oggi. Il giudice, lo scorso luglio, era stato chiamato l’eventuale trascrizione di oltre 200 intercettazioni telefoniche dell’ex presidente dell’Anm, al centro di un’inchiesta per corruzione che ha scatenato un tsunami sul Consiglio superiore della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Il giudice per le indagini preliminari dihaladiletelefoniche e telematiche al centro dell’inchiesta della procura diche coinvolge l’ex consigliere del Csmcon ilche riguardano colloqui con i parlamentari. La decisione è stata rese nata nell’udienza di oggi. Il giudice, lo scorso luglio, era stato chiamato l’eventualedi oltre 200telefoniche dell’ex presidente dell’Anm, al centro di un’inchiesta per corruzione che ha scatenato un tsunami sul Consiglio superiore della ...

