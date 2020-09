Lockdown, dittatura e screening di massa. È questo che volete? (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono le ventitre e trenta di Lunedì 21 Settembre. In molti, tramite Facebook e altri socialnetwork, mi stanno chiedendo un commento “a caldo” del risultato elettorale. Ebbene, anche se i risultati non sono definitivi e non è stato completato lo spoglio delle schede, un commento “a caldo” ve lo darò, ma potrebbe non piacervi. Premesso che non nutro più alcuna fiducia in una “opposizione” falsa e meschina che è al 100% corresponsabile dello stato di dittatura che stiamo vivendo, oggi vedo solo un popolo indegno di idioti lobotomizzati e totalmente succubi della vulgata “pandemica”, un popolo che ha dimostrato di non meritare alcuna libertà, alcuna giustizia e alcuna democrazia. Un popolo che ha ceduto senza esitare i diritti e la libertà, conquistati con il sangue dalle ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono le ventitre e trenta di Lunedì 21 Settembre. In molti, tramite Facebook e altri socialnetwork, mi stanno chiedendo un commento “a caldo” del risultato elettorale. Ebbene, anche se i risultati non sono definitivi e non è stato completato lo spoglio delle schede, un commento “a caldo” ve lo darò, ma potrebbe non piacervi. Premesso che non nutro più alcuna fiducia in una “opposizione” falsa e meschina che è al 100% corresponsabile dello stato diche stiamo vivendo, oggi vedo solo un popolo indegno di idioti lobotomizzati e totalmente succubi della vulgata “pandemica”, un popolo che ha dimostrato di non meritare alcuna libertà, alcuna giustizia e alcuna democrazia. Un popolo che ha ceduto senza esitare i diritti e la libertà, conquistati con il sangue dalle ...

roberto_duria : Lukashenko ha rifiutato i soldi del F.M.I. che in cambio gli chiedeva di imporre il lockdown. 'Non voglio fare la f… - delletidi : RT @OfficialGattara: Ve li ricordate quelli che 'noi qui con la dittatura del lockdown, e in Spagna hanno riaperto tutto!!1!1!'? - drpbrock : RT @OfficialGattara: Ve li ricordate quelli che 'noi qui con la dittatura del lockdown, e in Spagna hanno riaperto tutto!!1!1!'? - taj_zkt : RT @OfficialGattara: Ve li ricordate quelli che 'noi qui con la dittatura del lockdown, e in Spagna hanno riaperto tutto!!1!1!'? - OfficialGattara : Ve li ricordate quelli che 'noi qui con la dittatura del lockdown, e in Spagna hanno riaperto tutto!!1!1!'? -

