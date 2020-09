La Lega smaschera il Pd e invoca le urne | “Il Parlamento è delegittimato dal referendum | tutti a casa…”

(Di lunedì 21 settembre 2020) In un Paese normale, stasera, l’unica discussione da fare sarebbe quella sulla nuova legge elettorale per andare al più presto al voto. Con i parlamentari tagliati, le Camere delegittimate e la sensazione, da parte del M5S e del Pd, di potersela giocare con il centrodestra creando un’ammucchiata di centrosinistra, la strada verso il voto democratico sarebbe segnata. Ma sarà così? Difficile, perché il Pd sa che i suoi numeri sono scarsi e il M5S, contandosi nelle, si ritroverebbe con percentuali intorno al 10% e una pattuglia di parlamentari esigua. Per non parlare di Conte, ancorato alla poltrona di Palazzo Chigi come una cozza sullo scoglio. Intanto, però, la, prova a stimolare il dibattito. La: sciogliere al più presto ilMatteo Salvini ...

La Lega appoggia la repressione violenta di Alexander Lukashenko, il presidente bielorusso, che bastone e arresta chiunque gli ricordi in piazza che ha fatto brogli per restare al potere. Lo fa astene ...come scrive il quotidiano “Il Mattino” – candidati con processi in corso in primo o secondo grado non ce ne sono in Toscana, Liguria, Marche e Veneto. Nove invece in Campania (cinque a sostegno del pr ...MADRUZZO. Qualcuno di loro in campagna elettorale ha anche voluto sottolineare la sua distanza dai partiti, ribadire una qualche forma di ''libertà'' dai blocchi di potere precostituiti e di autonomia ...