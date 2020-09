Jacques e Gabriella di Monaco | dalla parte dell’ambiente come papà Alberto

(Di lunedì 21 settembre 2020) Guanti, mascherina e occhiali da sole: così Jacques e Gabriella di Monaco, figli gemelli di Alberto II e Charlène Wittstock, hanno partecipato alla seconda edizione monegasca del World Clean Up Day, iniziativa a livello mondiale che si propone di ripulire strade e altri ambienti pubblici per sensibilizzare le persone sull’importanza del rispetto per l’ambiente. Una giornata senza dubbio positiva: tra Monaco e i comuni limitrofi sono stati raccolti 210 chili di rifiuti.

