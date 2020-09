“Il Caso Pantani-L’Omicidio di un Campione” solo 3 giorni in sala (Di lunedì 21 settembre 2020) Uscirà come evento speciale al cinema solo il 12, il 13 e il 14 ottobre, (distribuito da Koch Media), "Il Caso Pantani - L'Omicidio di un Campione", diretto da Domenico Ciolfi con Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido e Fabrizio Rongione. Nel cast anche Libero De Rienzo, Emanuela Rossi e Gianfelice Imparato. A 16 anni dalla scomparsa del Pirata, un film porta sul grande schermo la sua storia. Il Caso Pantani è un noir contemporaneo, un thriller, ma anche un film d'inchiesta, un biopic, drammatico. Una ricostruzione accurata della vita del campione romagnolo che svela particolari inediti sulla sua morte.Marco Pantani è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una provetta manipolata e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 settembre 2020) Uscirà come evento speciale al cinemail 12, il 13 e il 14 ottobre, (distribuito da Koch Media), "Il- L'Omicidio di un Campione", diretto da Domenico Ciolfi con Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido e Fabrizio Rongione. Nel cast anche Libero De Rienzo, Emanuela Rossi e Gianfelice Imparato. A 16 anni dalla scomparsa del Pirata, un film porta sul grande schermo la sua storia. Ilè un noir contemporaneo, un thriller, ma anche un film d'inchiesta, un biopic, drammatico. Una ricostruzione accurata della vita del campione romagnolo che svela particolari inediti sulla sua morte.Marcoè stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una provetta manipolata e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà ...

