'Gf Vip 5', Fausto Leali squalificato dal programma: il comunicato (Di lunedì 21 settembre 2020) La possibilità che Fausto Leali venisse squalificato del Grande Fratello Vip 5 era già nell'aria da questo pomeriggio, quando è stato comunicato l'annullamento del televoto che vedeva coinvolti il contante e l'attore Massimiliano Morra. L'aver utilizzato la parola 'n*gro' rivolgendosi ad Enock Barwuah, infatti, ha fatto nascere una forte polemica fuori della Casa. Nonostante Alfonso Signorini abbia riconosciuto l'ingenua leggerezza utilizzata da Fausto nel pronunciare questo termine, il Gf non ha potuto non prendere una provvedimento disciplinare a seguito della vicenda. "Io con il razzismo non c'entro niente. Mi sono permesso di scherzare con Enock, era nata una bella amicizia. Sono d'accordo, è stata una battuta ...

