Fiera di Roma: si riparte da Salute e Benessere: il post Covid e l'olio Extravergine sulla piattaforma Lemonn: 'Conoscenza e novità a ... (Di lunedì 21 settembre 2020) La partecipazione è gratuita con iscrizione sul sito https://www.Romawelfair.it/. Evento promosso da promosso da Fiera Roma con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) La partecipazione è gratuita con iscrizione sul sito https://www.welfair.it/. Evento promosso da promosso dacon il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio die ...

gallvgher_ : E ora sto in macchina perché dobbiamo portare quelle cazzo di schede alla Fiera di Roma ma c'è una fila assurda, voglio morire - zazoomblog : Fiera di Roma: si riparte da Salute e Benessere: il post Covid e lolio Extravergine sulla piattaforma Lemonn -… - demetriashair_ : Cronache di una scrutatrice in tempi di elezioni: Le code a Fiera di Roma non me le meritavo. Il ciclo durante le c… - AndyLasa : La Roma al momento è la fiera del dilettantismo. Per questa prima giornata ai tifosi sono dovute delle scuse da parte della società. - Blackmamba46 : Quest'anno non sono stata estratta per andare a portare le schede all'ex Fiera di Roma. Perché ho la residenza all'estero. #ExitPolls -

Ultime Notizie dalla rete : Fiera Roma Benessere e nutrizione, a Fiera Roma Welfair 2020 Radio Colonna SalinaDocFest a Roma, ecco i vincitori

Grande successo all’Orto Botanico per l’anteprima romana del SalinaDocFest, il Festival del Documentario Narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani. Con l’annuncio dei vincitori si chiude la XIV ...

Vinòforum, oltre 37 mila i visitatori della manifestazione

ROMA - Ha superato la soglia dei 37.000 ingressi registrati la 17^ edizione di "Vinòforum - Lo Spazio del Gusto", rassegna dedicata al vino e all'enogastronomia e svolta dall'11 al 20 settembre a Roma ...

Università, al via l’anno a distanza

Ogni facoltà si organizza come può a seconda degli spazi: a Bologna hanno addirittura affittato i capannoni della fiera. Da lunedì 21 a Roma prime lezioni a Tor Vergata e Roma Tre, mentre alla ...

Grande successo all’Orto Botanico per l’anteprima romana del SalinaDocFest, il Festival del Documentario Narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani. Con l’annuncio dei vincitori si chiude la XIV ...ROMA - Ha superato la soglia dei 37.000 ingressi registrati la 17^ edizione di "Vinòforum - Lo Spazio del Gusto", rassegna dedicata al vino e all'enogastronomia e svolta dall'11 al 20 settembre a Roma ...Ogni facoltà si organizza come può a seconda degli spazi: a Bologna hanno addirittura affittato i capannoni della fiera. Da lunedì 21 a Roma prime lezioni a Tor Vergata e Roma Tre, mentre alla ...