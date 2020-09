Fausto Leali ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip 5 (Di martedì 22 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 ha deciso e Fausto Leali è stato ufficialmente squalificato dalla trasmissione per via dell'appellativo razzista e ingiurioso con cui si è rivolto a Enock Barwuah. Fausto Leali è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip 5: è stato Alfonso Signorini a comunicare in diretta la decisione pochi minuti fa, ma il tweet pubblicato sull'account ufficiale del programma nel pomeriggio non aveva lasciato spazio a molti dubbi. La puntata di stasera si è aperta con una riflessione del conduttore sul significato della parola "nero" e affini, discorso volto a introdurre il fatto più spinoso della settimana: il commento ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) IlVip 5 ha deciso eè statodalla trasmissione per via dell'appellativo razzista e ingiurioso con cui si è rivolto a Enock Barwuah.è statodalVip 5: è stato Alfonso Signorini a comunicare in diretta la decisione pochi minuti fa, ma il tweet pubblicato sull'account ufficiale del programma nel pomeriggio non aveva lasciato spazio a molti dubbi. La puntata di stasera si è aperta con una riflessione del conduttore sul significato della parola "nero" e affini, discorso volto a introdurre il fatto più spinoso della settimana: il commento ...

