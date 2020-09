Elisabetta Canalis fa il bagno completamente nuda | l’ex Velina è uno schianto | “libertà” FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 21 settembre 2020)torna a regalare spettacolo. L’ex di Bobo Vieri è stata per tanti anni una vera icona sexy, un punto di riferimento per le donne ed un sogno per gli uomini. Il suo calendario è diventato famosissimo, moltissime le copie vendute per l’ex, in coppia con Maddalena Corvaglia ha fatto innamorare milioni di italiani. Adesso è tornata alla ribalta con uno scatto che ha scatenato la reazione da parte dei social.si ègrafatain acqua, uno scatto bollente in piscina corredato da una descrizione ‘Freedom’ (libertà). In 24 ore lo scatto ha raccolto gli apprezzamenti, tantissimi like e commenti. Sfoglia laGALLERY ...