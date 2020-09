Elezioni regionali | in Campania l’affluenza più alta è a Caserta

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nelle cinque province campane hanno votato per leper il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del nuovo presidente della giunta regionale dellail 38,92% dei 4.996.880 elettori aventi diritto. La provincia con la piùpercentuale di votanti ècon il 40,20%, a seguire Salerno con il 39,62%, Avellino con il 38,92%, Napoli con il 38,86% e in coda Benevento con il 36,22%. L'articolo, inl’affluenza piùè aproviene da Ildenaro.it.

