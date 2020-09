Diretta Elezioni Regionali 2020 e Referendum, proiezioni e risultati: finisce 3 a 3 tra CDX e CSX (Di lunedì 21 settembre 2020) Benvenuti alla nostra Diretta per tutte le Elezioni Regionali 2020, seguiremo lo spoglio e i risultati di tutte le regioni e di come finirà la battaglia per il Referendum sul taglio dei parlamentari. Tornate a trovarci durante tutto l’arco della giornata perchè aggiorneremo in Diretta dal Viminale i risultati. Il centrodestra uscirà più forte dalle urne? Elezioni Regionali 2020 ed exit poll per Toscana, Veneto, Campania, Marche, Liguria e Puglia 19:00 Di seguito ecco il riassunto delle proiezioni di tutte le regioni. Aggiorneremo l’articolo con i risultati definitivi appena arriveranno al Viminale. Intanto si delina un 3 a 3 ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 21 settembre 2020) Benvenuti alla nostraper tutte le, seguiremo lo spoglio e idi tutte le regioni e di come finirà la battaglia per ilsul taglio dei parlamentari. Tornate a trovarci durante tutto l’arco della giornata perchè aggiorneremo indal Viminale i. Il centrodestra uscirà più forte dalle urne?ed exit poll per Toscana, Veneto, Campania, Marche, Liguria e Puglia 19:00 Di seguito ecco il riassunto delledi tutte le regioni. Aggiorneremo l’articolo con idefinitivi appena arriveranno al Viminale. Intanto si delina un 3 a 3 ...

NicolaPorro : Il blocco dei clandestini si fa ma non si dice.#MikePompeo contro il #Papa. #Luttwak, #Trump ce la fa. Oggi lo spec… - Agenzia_Ansa : ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Com… - Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REFERENDUM | @luigidimaio : 'Esito storico, impossibile senza @Mov5Stelle ' 'Quello raggiunto oggi è un… - augusto_amato : Elezioni 2020. Referendum, il Sì vicino al 70%. Regionali verso il 3-3 - fanpage : Il commento del segretario Zingaretti dopo i risultati del referendum e i primi dati sulle regionali… -