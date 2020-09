Coronavirus | calano i contagi |  1 350 casi contro i 1 587 di ieri ; 17 decessi e 352 guariti

Leggi su agi

(Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - In calo i nuoviin Italia, 1.350oggii 1.587 di ieri, in parallelo però con i pochi tamponi, come sempre il lunedì: 55.86283.428 di ieri (e i picchi di oltre 100mila nei giorni scorsi). In lieve aumento i, 17 oggi (ieri erano 15), mentre rallenta la crescita dei, 352 oggii 635 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùnelle 24 ore è la Campania (243), seguita da Lazio (198), Emilia Romagna (116) e Veneto (103), mentre la Lombardia si ferma a 90. Nessuna regione a zero, mentre l'Abruzzo ne segnala 72 ma è il dato cumulativo degli ultimi tre giorni. Il ...