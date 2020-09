Calciomercato, le news e le trattative di giornata (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Calciomercato incomincia ad avviarsi verso le battute finali. La raffica delle notizie di giornata: finalmente è il giorno di Godin Manca poco al conto alla rovescia del Calciomercato. A 14 giorni dalla fine, si sviluppano le ultime trame con diversi giocatori pronti a cambiare casacca. La notizia di giornata, che tanto notizia non è, sono le visite mediche di Arturo Vidal, ormai sposo nerazzurro. Suarez potrebbe restare in Spagna, ma con la casacca dell’Atletico Madrid Paratici nel pre partita di Juventus-Sampdoria ha confermato l’improbabilità di portare Suarez alla Juventus. Stando alle dichiarazioni del Mundo Deportivo El Pistolero avrebbe un accordo con l’Atletico Madrid. Potrebbe terminare così la telenovela di Calciomercato. Cagliari, puoi ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilincomincia ad avviarsi verso le battute finali. La raffica delle notizie di: finalmente è il giorno di Godin Manca poco al conto alla rovescia del. A 14 giorni dalla fine, si sviluppano le ultime trame con diversi giocatori pronti a cambiare casacca. La notizia di, che tanto notizia non è, sono le visite mediche di Arturo Vidal, ormai sposo nerazzurro. Suarez potrebbe restare in Spagna, ma con la casacca dell’Atletico Madrid Paratici nel pre partita di Juventus-Sampdoria ha confermato l’improbabilità di portare Suarez alla Juventus. Stando alle dichiarazioni del Mundo Deportivo El Pistolero avrebbe un accordo con l’Atletico Madrid. Potrebbe terminare così la telenovela di. Cagliari, puoi ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato news Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Calcio eccellenza, il Castiglione non è al meglio però basta con la Governolese

Successo di misura della squadra aloisiana, risolve la conclusione di Guagnetti. I Pirati hanno l’organico rimaneggiato ma riescono a tenere testa ai rivali CASTIGLIONE. Il Castiglione fa suo per 1-0 ...

Calciomercato Milan – Aurier verso lo Spartak Mosca

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – In Inghilterra sono sicuri: Serge Aurier, secondo Sky Sport UK, è destinato a trasferirsi allo Spartak Mosca. Nonostante il terzino ivoriano sia stato titolare in queste pri ...

Calciomercato: stampa, Suarez ha l'accordo con l'Atletico Madrid

I Colchoneros devono trovare l'intesa col Barça e vendere Diego Costa BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Luis Suarez e l'Atletico Madrid sono più vicini. Come riporta il "Mundo Deportivo", sarebbe stat ...

