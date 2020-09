Calciomercato, Godin saluta l’Inter: è fatta per il suo trasferimento al Cagliari (Di lunedì 21 settembre 2020) Diego Godin al Cagliari. Il centrale ex Atletico Madrid nelle prossime ore firmerà un triennale con la squadra sarda. MILANO – Diego Godin al Cagliari. E’ fatta per il trasferimento del difensore in Sardegna. Dopo aver salutato nella mattinata di lunedì 21 settembre 2020 i compagni ad Appiano Gentile, il centrale è andato a Roma per effettuare tutte le visite mediche di rito prima di firmare un contratto triennale con il club di Giulini. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore con il difensore che già da martedì 22 si dovrebbe unire ai nuovi compagni. Un rinforzo importante per Di Francesco visto che la difesa nella partita di esordio contro il Sassuolo ha evidenziato alcune lacune. Diego ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020) Diegoal. Il centrale ex Atletico Madrid nelle prossime ore firmerà un triennale con la squadra sarda. MILANO – Diegoal. E’per ildel difensore in Sardegna. Dopo averto nella mattinata di lunedì 21 settembre 2020 i compagni ad Appiano Gentile, il centrale è andato a Roma per effettuare tutte le visite mediche di rito prima di firmare un contratto triennale con il club di Giulini. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore con il difensore che già da martedì 22 si dovrebbe unire ai nuovi compagni. Un rinforzo importante per Di Francesco visto che la difesa nella partita di esordio contro il Sassuolo ha evidenziato alcune lacune. Diego ...

