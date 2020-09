Volley, Serie A1 2020/2021: esordio con vittoria per Trento, ok Conegliano (Di domenica 20 settembre 2020) Terminata la prima giornata della Serie A1 femminile 2020/2021 di Volley. Dopo gli anticipi del sabato vinti da Monza e Chieri, nel pomeriggio di domenica si sono svolti tutti gli altri match. Le fresche vincitrici della Supercoppa di Conegliano hanno concesso solamente un set a Casalmaggiore, mettendo in cassaforte i primi tre punti della stagione (23-25, 25-12, 25-15, 25-19). vittoria in quattro set anche per Cuneo, scesa sul campo di Firenze per questa prima stagionale (23-25, 25-23, 21-25, 21-25). Perugia ha invece ceduto in tre set a Chieri, che ottiene così i tre punti (22-25, 18-25, 20-25). Scandicci si aggiudica la partita estremamente combattuta contro Bergamo, che cede al tie-break (23-25, 25-22, 25-19, 21-25, 6-15). Grande esordio nella massima ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Terminata la prima giornata dellaA1 femminiledi. Dopo gli anticipi del sabato vinti da Monza e Chieri, nel pomeriggio di domenica si sono svolti tutti gli altri match. Le fresche vincitrici della Supercoppa dihanno concesso solamente un set a Casalmaggiore, mettendo in cassaforte i primi tre punti della stagione (23-25, 25-12, 25-15, 25-19).in quattro set anche per Cuneo, scesa sul campo di Firenze per questa prima stagionale (23-25, 25-23, 21-25, 21-25). Perugia ha invece ceduto in tre set a Chieri, che ottiene così i tre punti (22-25, 18-25, 20-25). Scandicci si aggiudica la partita estremamente combattuta contro Bergamo, che cede al tie-break (23-25, 25-22, 25-19, 21-25, 6-15). Grandenella massima ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Volley, serie A2 femminile al via. In Calabria è Vallefoglia subito piccante Centropagina Coppa Italia: Milano sbanca Vibo

VIBO VALENTIA-L’Allianz Powervolley Milano supera l’esame Vibo Valentia e torna in Lombardia con altri tre punti nella classifica del girone A degli ottavi di finale della Del Monte® Coppa Italia. 3-1 ...

Beach Volley: la coppia Cimino–Sacco vince la tappa circuito serie b Trofeo Olio Amoretti e Garzano Città di Diano Marina

Una finale spettacolare davanti a centinaia di persone non assembrate ma distribuite su tutta la passeggiata a mare di Diano Marina, animata dal grande Dg Bracco Chiosco sotto il sole, quella andata i ...

Sull’isola ho fatto il tentatore ma la mia vita è per il volley

«Frank spalle d'acciaio», lo hanno soprannominato durante l'ultima edizione di Temptation Island, andata in onda a luglio.Lui, il 23enne veronese Francesco Cottarelli, tra i «tentatori» protagonisti d ...

