Valentina Persia rivive il suo dramma: “Mi graffiavo a sangue la faccia” (Di domenica 20 settembre 2020) Valentina Persia ha vissuto un dramma che forse non tutti conoscono. La perdita del fidanzato e la depressione post-parto sono stati due situazioni da affrontare Foto da Instagram: @PersiavValentina Persia è la comica e cabarettista, famosa per la sua simpatia e le sue barzellette in programmi molto amati come La sai l’ultima?, condotto da Ezio Greggio. Se nel lavoro, il divertimento e l’umorismo non manca, non si può dire questo della sua vita privata. Infatti, forse non tutti sanno il dramma che ha vissuto in questi anni. La comica era fidanzata con un uomo di nome Salvo che purtroppo è venuto improvvisamente a mancare nel 2004. Dopo la perdita del fidanzato, Valentina ha subito uno stop. Per un ... Leggi su chenews (Di domenica 20 settembre 2020)ha vissuto unche forse non tutti conoscono. La perdita del fidanzato e la depressione post-parto sono stati due situazioni da affrontare Foto da Instagram: @è la comica e cabarettista, famosa per la sua simpatia e le sue barzellette in programmi molto amati come La sai l’ultima?, condotto da Ezio Greggio. Se nel lavoro, il divertimento e l’umorismo non manca, non si può dire questo della sua vita privata. Infatti, forse non tutti sanno ilche ha vissuto in questi anni. La comica era fidanzata con un uomo di nome Salvo che purtroppo è venuto improvvisamente a mancare nel 2004. Dopo la perdita del fidanzato,ha subito uno stop. Per un ...

