(Di domenica 20 settembre 2020) Momenti di paura questa mattina a. Erano le 10:30 quando due persone con volto travisato, a bordo di uno scooter, sono arrivati all’altezza dello stabilimento Bora Bora. Qui, uno dei due è sceso e arma alla mano ha sparato ad un uomo albanese con precedenti. Laè stata trasportata in eliambulanza al Sandi Roma, dove ora è in corso un’. L’uomo è arrivato in condizioni critiche, ma sembrerebbe non in pericolo di vita.in: è caccia agli aggressori I due aggressori si sono poi dati alla fuga a bordo dello scooter e sono al momento ricercati. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Stazione di ...

CorriereCitta : Torvaianica, sparatoria in spiaggia: operazione delicata al San Camillo per la vittima - giomo2 : RT @romatoday: roma Torvaianica, sparatoria tra i bagnanti sulla spiaggia: ferito un uomo - Rifugianima : RT @romatoday: roma Torvaianica, sparatoria tra i bagnanti sulla spiaggia: ferito un uomo - romatoday : roma Torvaianica, sparatoria tra i bagnanti sulla spiaggia: ferito un uomo - NonnaMaria15 : RT @EsteriLega: Torvaianica, sparatoria tra i bagnanti sulla spiaggia: ferito un uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica sparatoria

Attimi di paura a Torvaianica, sul litorale romano, per una sparatoria in pieno giorno tra i bagnanti. Due uomini, a volto coperto e armati di pistola, sono entrati in spiaggia intorno alle 10.30 e ha ...Paura sulla spiaggia di Torvaianica, sul litorale romano per una sparatoria, vicino allo stabilimento Bora Bora. Due persone con il volto coperto sono arrivati e a bordo di uno scooter, uno è sceso ed ...Attimi di panico questa mattina sul litorale romano, a Torvaianica, per una sparatoria avvenuta in pieno giorno e in mezzo alla folla di bagnanti. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, inte ...