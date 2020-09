Superbike | GP Catalogna | Van Der Mark vince la Superpole Race

Gazzetta_it : GP Catalogna: Van Der Mark si aggiudica la Superpole Race - OA_Sport : Superbike, GP Catalogna 2020: Van der Mark vince la Superpole Race. Jonathan Rea 2°, allunga nel Mondiale - OA_Sport : LIVE Superbike, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: alle 11.00 si parte con la Superpole Race, sarà sfida aperta tra Rea… - CorriereRomagna : Superbike, Gp di Catalogna: Rinaldi 7° nella Gara1 dominata da Rea - - dinoadduci : Catalogna, gara-1: vince Rea davanti alle Ducati -

BARCELLONA – Jonathan Rea anche quando non vince riesce a sorridere. Il campione del mondo della Superbike termina secondo nella Superpole Race, e prende punti nella corsa al titolo perché Scott Reddi ...Michael Van der Mark ha vinto la Superpole Race del GP di Catalogna 2020, sesta tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Barcellona. L’olandese si è scatenato in sella alla sua Yam ...Si è da poco chiusa la diretta della Sbk per la prima sessione di questa domenica, del Gran Premio di Catalogna 2020, ovvero il warm up, che è servito ai nostri beniamini della Superbike per sgargiare ...