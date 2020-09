Prodi: l’Italia deve tornare al sistema elettorale maggioritario (Di domenica 20 settembre 2020) Prodi, “per rendere grande l’Italia occorre tornare al maggioritario, solo così l’Italia può schierare persone di alto livello”. L’ex premier, Romano Prodi, in un editoriale sul Messaggero chiede alla politica di tornare ad occuparsi dei problemi “reali” del Paese e lo fa proponendo, tra le altre cose, un ritorno della legge elettorale maggioritaria, l’unica, a … L'articolo Prodi: l’Italia deve tornare al sistema elettorale maggioritario proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 settembre 2020), “per rendere grande l’Italia occorreal, solo così l’Italia può schierare persone di alto livello”. L’ex premier, Romano, in un editoriale sul Messaggero chiede alla politica diad occuparsi dei problemi “reali” del Paese e lo fa proponendo, tra le altre cose, un ritorno della leggemaggioritaria, l’unica, a … L'articolo: l’Italiaalproviene da www.meteoweek.com.

