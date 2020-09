Parma-Napoli 0-2 | Osimhen super | decidono Mertens e Insigne

(Di domenica 20 settembre 2020) Conè un altro. La vittoria delall'esordio in campionato arriva nella mezz'ora finale, quando Gattuso cambia volto alla squadra e manda in campo l'attaccante nigeriano, ...

SkySport : PARMA NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Mertens (64’) ? #Insigne (77’) ? Serie A – 1^ giornata ? ??… - DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli, i precedenti ?? - Corriere : Parma-Napoli finisce 0-2: a segno Mertens e Insigne, ma Osimhen cambia la partita - zazoomblog : Serie A Parma-Napoli 0-2: la vecchia guardia fa sorridere Gattuso ducali impalpabili - #Serie #Parma-Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

Pagelle e tabellino della partita tra Parma e Napoli, prima giornata del campionato di Serie A: buone indicazioni da Lozano e Osimhen Parma-Napoli partita soporifera per circa un’ora, poi entra Osimhe ...Sepe 6: non ha colpe sul primo gol, poteva fare meglio sul raddoppio del Napoli ...Il tabellino di Parma-Napoli 0-2 il risultato finale: reti di Mertens e Insigne nella seconda frazione di gioco, buon debutto per Osimhen. PARMA – Nel match valido per la prima giornata del campionato ...