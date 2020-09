Numero settimana 14-20 settembre | in Italia aumentano i morti e i nuovi contagi

(Di domenica 20 settembre 2020) La curva epidemiologica incontinua a crescere. E lo fa con numeri che lasciano poco spazio all’immaginazione e nonostante l’età delo si è abbassata notevolmente, la situazione non lascia di certo tranquilli e i numeri in questo senso non mentono., i decessi, le terapia intensive, sopratutto i ricoverati e gli attualmente positivi, di seguito tutte le cifre dellache va da lunedì 14 a domenica 20anche se a confronto con quelle dellaprecedente sono in diminuzione.14-20+323 ricoveri (da 2.042 a 2.365) +35 terapie intensive (da 187 a 222) + 10.403+ ...

ligabue : #LaRagazzaDeiTuoiSogni entra direttamente al primo posto delle classifiche airplay radio e Tv. Con la prima posizio… - renatobrunetta : È iniziato il countdown! Manca una settimana all’uscita del nostro primo numero de #ilriformistaeconomia! Non ved… - panapp : Guardo la puntata numero 424 di “#???”: il tema di questa settimana è le verdure tipiche di Kyoto, città che si tro… - claudiapapo : RT @pmanzo70: MIO REPORTAGE SUGLI AFFARI E LE PROTEZIONI DEI CHAVISTI D’ITALIA PER #PANORAMA DI SETTIMANA SCORSA. SUL PROSSIMO NUMERO ALTRO… - 539th : @Ruffino_Lorenzo Il calo improvviso attorno a due settimane fa è legato al lungo weekend del labour day (7/9), fors… -

Ultime Notizie dalla rete : Numero settimana

Blog di Beppe Grillo

Lavori alla rete del gas in via della Torre e alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in via della Querciola e via Alfani, interventi sui chiusini rumorosi in via Gioberti e per nuovi allacc ...TREVISO Asilo chiuso per Covid. Domani la scuola materna parrocchiale Savoini di Cimadolmo non riaprirà i battenti. All'inizio della settimana il contagio di una bambina di 3 anni aveva fatto scattare ...BELLUNO Studenti ammassati dentro i mezzi pubblici o lasciati per strada. A una settimana dall'inizio dell'anno scolastico, diverso da tutti gli altri a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, son ...