Napoli vincente all’esordio in campionato, Parma battuto per 2-0 (Di domenica 20 settembre 2020) Parma (ITALPRESS) – L’esordio dei mille spettatori al Tardini avrebbe meritato forse un’accoglienza migliore dello spettacolo offerto da Parma e Napoli nel lunch match della prima giornata di Serie A. Alla fine però a sorridere è la squadra di Gattuso con una convincente vittoria per 2-0 sul primo Parma di Liverani e del nuovo presidente Kyle Krause. Nel giorno del debutto di Osimhen – l’acquisto più costoso della storia del Napoli – a decidere una partita segnata dalle poche occasioni e dai ritmi lenti ci pensano i soliti noti: Dries Mertens, già marcatore più prolifico di sempre in maglia azzurra e Lorenzo Insigne. Le statistiche a fine primo tempo sono infatti eloquenti: 60% del possesso a favore del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020)(ITALPRESS) – L’esordio dei mille spettatori al Tardini avrebbe meritato forse un’accoglienza migliore dello spettacolo offerto danel lunch match della prima giornata di Serie A. Alla fine però a sorridere è la squadra di Gattuso con una convittoria per 2-0 sul primodi Liverani e del nuovo presidente Kyle Krause. Nel giorno del debutto di Osimhen – l’acquisto più costoso della storia del– a decidere una partita segnata dalle poche occasioni e dai ritmi lenti ci pensano i soliti noti: Dries Mertens, già marcatore più prolifico di sempre in maglia azzurra e Lorenzo Insigne. Le statistiche a fine primo tempo sono infatti eloquenti: 60% del possesso a favore del ...

CorriereCitta : Napoli vincente all’esordio in campionato, Parma battuto per 2-0 - GDS_it : Debutto vincente per il #Napoli: battuto il Parma al 'Tardini' - SimoneSolimano : @andreadag3 Il #Napoli di Gattuso è brutto da vedere ma vincente..catenaccio puro! difesa e contropiede - Italpress : Napoli vincente all’esordio, Parma battuto per 2-0 - GioFrezzetti : Un #Napoli vincente nel segno del numero 2: due gol ma anche due facce. Primo tempo con possesso palla lento e ster… -