Ligue 1 2020 2021 | Mbappé | Di Maria e Marquinhos stendono il Nizza | PSG vince 3-0

(Di domenica 20 settembre 2020) Il Paris Saint-Germaine con. Nella quarta giornata di1 arriva la seconda vittoria di fila del club parigino dopo il pessimo inizio di campionato. La squadra di Tuchel sbanca ando 3-0. Mbappé si conquista e trasforma il rigore che sblocca la situazione al 38’; allo scadere del primo tempo Diribadisce in rete una respinta del portiere avversario su una conclusione dell’attaccante francese enella ripresa chiude i giochi con un colpo a botta di sicura di testa. In classifica il Psg sale a quota 6, agganciando proprio l’ex formazione di Balotelli.

Nizza (Francia) - Un Psg finalmente in palla domina in casa del Nizza con un secco 0-3. Partita già incanalata nel primo tempo, concluso 0-2. Al 38° è Mbappè ad infilare Benitez con un preciso rigore ...Il match della quarta giornata della Ligue 1 ha visto il Paris Saint-Germain battere nettamente il Nizza. La squadra di Thomas Tuchel non ha avuto problemi nel portare a casa i tre punti. La rete di M ...NIZZA (FRANCIA) - Vittoria convincente e in trasferta del Paris Saint Germain nella quarta giornata di Ligue 1. I campioni di Francia si sono imposti sul terreno del Nizza per 3-0: reti nel primo temp ...