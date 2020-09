Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, è di nuovo amore? Il bacio appassionato sul lago di Como (Di domenica 20 settembre 2020) È di nuovo amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Sembrerebbe proprio di sì a giudicare dal bacio appassionato che si sono scambiati in riva al lago di Como. La coppia sta trascorrendo un weekend romantico in un hotel di lusso della sponda comasca e si è lasciata andare ad un lungo bacio, immortalato in alcuni scatti pubblicati su Instagram. “Location fantastica, fidanzata pazzesca, tanto amore…… peccato che proprio nel momento topico sia arrivato il nostro stalker più affezionato a rovinare tutto”, ha scritto l’ex gieffino a commento. Insomma, la crisi e le litigate dei mesi scorsi sembrano ormai solo un brutto ricordo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) È ditra? Sembrerebbe proprio di sì a giudicare dalche si sono scambiati in riva aldi. La coppia sta trascorrendo un weekend romantico in un hotel di lusso della sponda comasca e si è lasciata andare ad un lungo, immortalato in alcuni scatti pubblicati su Instagram. “Location fantastica, fidanzata pazzesca, tanto…… peccato che proprio nel momento topico sia arrivato il nostro stalker più affezionato a rovinare tutto”, ha scritto l’ex gieffino a commento. Insomma, la crisi e le litigate dei mesi scorsi sembrano ormai solo un brutto ricordo. ...

