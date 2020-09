Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, bacio infuocato sul lago di Como: torna l’amore, fan impazziti (Di domenica 20 settembre 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, c’è la foto del bacio che certifica il ritorno dell’amore. I due stanno trascorrendo un weekend di passione in un grand hotel di lusso del lago di Como e hanno provveduto ad informare i fan social della ritrovata armonia, facendosi ritrarre durante un bacio appassionato. Tra la sorella di Belen e il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser è tornato il sereno. Tra uno scatto e l’altro la coppia si è scambiata un appassionato bacio filmato dagli amici e ripostato da tutti, Moser e Rodriguez compresi, sui social. La crisi e le liti della bollente estate smeralda sembrano un ricordo. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 settembre 2020), c’è la foto delche certifica il ritorno dell’amore. I due stanno trascorrendo un weekend di passione in un grand hotel di lusso deldie hanno provveduto ad informare i fan social della ritrovata armonia, facendosi ritrarre durante unappassionato. Tra la sorella di Belen e il figlio del campione di ciclismo Francescoto il sereno. Tra uno scatto e l’altro la coppia si è scambiata un appassionatofilmato dagli amici e ripostato da tutti,compresi, sui social. La crisi e le liti della bollente estate smeralda sembrano un ricordo. ...

