De Laurentiis sostiene De Luca e viola il silenzio: polemica sui social (Di domenica 20 settembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laureentis, rilascia dichiarazioni a sostegno di De Luca nelle elezioni regionali: scoppia la polemica Ore importanti in Campania, dove oggi e domani si vota per l'elezione del nuovo governatore della Regione. I candidati sono sette, ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembrerebbe avere le idee chiare, schierandosi … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

HuffPostItalia : 'Il Napoli sostiene De Luca'. De Laurentiis incorona il governatore in pieno silenzio elettorale - CCKKI : Non ce l'ho assolutamente con #DeLuca, ma che significa 'il Napoli sostiene De Luca'? #Regionali, De Laurentiis: '… - ElleDBera : RT @nili987: @ADeLaurentiis Caro De Laurentiis sarà lei che sostiene De Luca e può fare anche campagna elettorale per il politico che crede… - FOOT_FLIX : RT @bennygiardina: Da quando in qua un club calcistico 'sostiene la candidatura' di un politico? Scivolone enorme di De Laurentiis. - Aquilottoblu : RT @HuffPostItalia: 'Il Napoli sostiene De Luca'. De Laurentiis incorona il governatore in pieno silenzio elettorale -