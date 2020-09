Calciomercato Roma – Ufficiale Under è un giocatore del Leicester (Di domenica 20 settembre 2020) Calciomercato Roma – Ora è Ufficiale Cengiz Under si trasferisce al Leicester in Premier League. Comunicato Ufficiale – Under al Leicester “L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Leicester City i diritti alle prestazioni sportive di Cengiz Under. Il calciatore giocherà nel club inglese fino al 30 giugno 2021.L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione 2021-2022. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, il calciatore turco ha collezionato 88 presenze e 17 reti. Il Club augura a Cengiz le migliori fortune nella sua nuova ... Leggi su giornal (Di domenica 20 settembre 2020)– Ora èCengizsi trasferisce alin Premier League. Comunicatoal“L’ASrende noto di aver ceduto a titolo temporaneo alCity i diritti alle prestazioni sportive di Cengiz. Il calciatore giocherà nel club inglese fino al 30 giugno 2021.L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione 2021-2022. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, il calciatore turco ha collezionato 88 presenze e 17 reti. Il Club augura a Cengiz le migliori fortune nella sua nuova ...

TORINO – Proseguono i movimenti in uscita nel mercato della Juventus. Uno dei nomi più caldi in partenza da Torino sembra essere da settimane quello di Mattia De Sciglio: l’esterno della Nazionale, in ...

"Non ho mai preso più di 5, neanche a scuola, quindi anche 3 va bene. La curva del Cagliari mi diede 0 spaccato...", scherza l'ex tecnico della Juve dopo la sua esibizione ROMA - È stata la serata di ...

L’attaccante turco Cengiz Under è stato infatti ceduto al Leicester. L’ufficialità è arrivata da parte dello stesso club giallorosso. “L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Leices ...

