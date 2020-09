Calciomercato Genoa: si cerca una punta. Pavoletti, Sanabria o la suggestione Balotelli (Di domenica 20 settembre 2020) Calciomercato Genoa: dopo le partenze di Pinamonti e Favilli, il club ligure è alla ricerca di una punta. Sanabria, Pavoletti o Balotelli i nomi Il Calciomercato del Genoa è in continuo movimento. Faggiano è attivissimo per completare la rosa da consegnare a Maran e ha a disposizione sedici giorni per arrivare all’attaccante (Sanabria in pole, ma resiste la suggestione Balotelli), a un altro difensore e, probabilmente, a un esterno offensivo capace di diventare l’alternativa a Czyborra. Dopo le partenze di Favilli (Verona) e Pinamonti (Inter) la priorità è trovare un centravanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo là ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020): dopo le partenze di Pinamonti e Favilli, il club ligure è alla ridi unai nomi Ildelè in continuo movimento. Faggiano è attivissimo per completare la rosa da consegnare a Maran e ha a disposizione sedici giorni per arrivare all’attaccante (in pole, ma resiste la), a un altro difensore e, probabilmente, a un esterno offensivo capace di diventare l’alternativa a Czyborra. Dopo le partenze di Favilli (Verona) e Pinamonti (Inter) la priorità è trovare un centravanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo là ...

DiMarzio : Il difensore del #Genoa è vicinissimo a far ritorno in Spagna - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - MarcoBovicelli : #Genoa, iniziate le visite mediche per Davide #Zappacosta: le prime immagini in città del nuovo difensore rossoblù… - fcin1908it : Inter, offerta del Genoa a Ranocchia: ma il giocatore non è convinto di lasciare Milano. Se... -… - FilippoRocchi1 : ???? Continua la ricerca della punta per il #Genoa. Dopo un sondaggio per #Sanabria, c'è la suggestione #Balotelli. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Calciomercato Genoa, sogno Balotelli per l’attacco: i contatti con Raiola e la strategia dei rossoblu Mediagol.it Balotelli al Genoa, nuova chance in Serie A per Super Mario: incontro Raiola-Faggiano-Preziosi

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere al Genoa: nelle prossime ore potrebbe essere messa in piedi una trattativa che era stata tenuta nascosta per evitare il solito caos mediatico che si crea i ...

Calciomercato, Balotelli può tornare in Serie A: ecco dove

E’ l’agente Mino Raiola che vorrebbe piazzare il proprio attaccante. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, potrebbe esserci un contatto tra il Genoa e lo stesso procuratore ...

Calciomercato Genoa, per l’attacco Faggiano pensa a Balotelli

Dopo gli ultimi arrivi di Zappacosta e Pjaca non si ferma qua il mercato del Genoa, è partito infatti Pinamonti, il Grifone necessita quindi di una punta, e potrebbe essere un altro assistito di ...

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere al Genoa: nelle prossime ore potrebbe essere messa in piedi una trattativa che era stata tenuta nascosta per evitare il solito caos mediatico che si crea i ...E’ l’agente Mino Raiola che vorrebbe piazzare il proprio attaccante. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, potrebbe esserci un contatto tra il Genoa e lo stesso procuratore ...Dopo gli ultimi arrivi di Zappacosta e Pjaca non si ferma qua il mercato del Genoa, è partito infatti Pinamonti, il Grifone necessita quindi di una punta, e potrebbe essere un altro assistito di ...