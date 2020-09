Bologna, Mihajlovic show: “Era ora che riaprissero gli stadi. Difensore centrale? Potrei farlo io” (Di domenica 20 settembre 2020) Il campionato del Bologna comincia domani, a San Siro, contro il Milan. Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblu, ha presentato la partita in conferenza stampa: “Iniziamo un lungo viaggio, speriamo che la strada sia dritta. Il nostro obiettivo è crescere. Le partite vanno giocate, non si può perdere senza combattere: la scorsa stagione è successo due volte, una proprio col Milan, ma era dopo il Covid, in una situazione strana, e trovai qualche scusa; quest’anno se succede di nuovo mi arrabbio. Se giochiamo come sappiamo, con l’atteggiamento giusto, possiamo battere qualsiasi avversario. Spero che Ibra non ci dia altre cinque pappine come l’anno scorso, che faccia meno di quel che ha fatto recentemente”. Sulla necessità di un Difensore centrale dal mercato, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Il campionato delcomincia domani, a San Siro, contro il Milan. Sinisa, tecnico rossoblu, ha presentato la partita in conferenza stampa: “Iniziamo un lungo viaggio, speriamo che la strada sia dritta. Il nostro obiettivo è crescere. Le partite vanno giocate, non si può perdere senza combattere: la scorsa stagione è successo due volte, una proprio col Milan, ma era dopo il Covid, in una situazione strana, e trovai qualche scusa; quest’anno se succede di nuovo mi arrabbio. Se giochiamo come sappiamo, con l’atteggiamento giusto, possiamo battere qualsiasi avversario. Spero che Ibra non ci dia altre cinque pappine come l’anno scorso, che faccia meno di quel che ha fatto recentemente”. Sulla necessità di undal mercato, ...

